Vornamen 2022: Das sind die beliebtesten Baby-Namen in NRW

Seit 2006 veröffentlicht Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in einer deutschlandweiten Statistik. Platz 1 belegten dieses Jahr die Namen "Emilia und Noah", nicht nur bundesweit, sondern auch in NRW.

Auf den weiteren Plätzen landeten in NRW bei den Mädchen in diesem Jahr:

"Mia" (2. Platz)

"Sophia" (3.)

"Emma" (4.)

"Hannah" (5.)

Bei den Jungen waren es:

"Finn" (2.)

"Matteo" (3.)

"Elias" (4.)

"Leon" (5.)

Was steckt hinter den Trend-Namen?

Doch wie kommen Trends bei Namensgebungen überhaupt zustande? Auf der Suche nach Zusammenhängen seiner Statistik konnte der Hobby-Namensforscher Bielefeld unter anderem Gemeinsamkeiten im Klang der Namen feststellen. " Es gibt da einen großen Trend, und das sind vokalreiche Namen, die keine anderen Konsonanten haben als das M, N und L. "

Auch der Einfluss von popkulturellen Ereignissen zeichnet sich Bielefelds Angaben zufolge in der Statistik ab. Deutschlandweit sei der Name "Nelio" zurzeit auf dem Vormarsch. Seine Vermutung dahinter: Die berühmte Influencerin Dagi Bee hatte Ende letzten Jahres ihren Sohn so genannt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Deutliche regionale Unterschiede bei Namensgebung

Der Blick auf ganz Deutschland zeigt zudem, dass sich Trends vor allem regional erfassen lassen. " Nach wie vor werden die Namensmoden im Süden langsamer angenommen. Da halten sich die die alten Namen noch ein bisschen länger, so wie Lukas oder Maximilian ", sagt Bielefeld.

Ein anderes Beispiel zeigt der Name Kurt, der in Sachsen als Dauerbrenner gilt, im Rest von Deutschland aber wenig beliebt ist. Im Bundesvergleich seien die Namen Ali, Phil, Thilo, Elif, Aleyna und Meryem in NRW regional verhältnismäßig häufig vertreten.

Die bundesweite Auswertung von Bielefeld basiert auf Erstnamen-Daten aus 423 Städten. Eine ähnliche, spätere Statistik mit nach eigenen Angaben rund 90 Prozent aller Daten von den Standesämtern, gibt auch die Gesellschaft für Deutsche Sprache heraus.