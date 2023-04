Droht ein wochenlanger Bahnstreik? "Rasche Lösung sehe ich nicht"

Die Eisenbahn-Gewerkschaft berät über weitere Warnstreiks im Bahnverkehr. Am Mittwoch war die dritte Tarifrunde mit der Deutschen Bahn gescheitert. "Wir könnten die Bahn wochenlang lahmlegen" , sagte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay am Freitag in der "Süddeutschen Zeitung". Eine Drohung?

Nicht wirklich, sagt WDR-Wirtschaftsredakteur Frank-Christian Starke im Interview. Neue Warnstreiks hält er aber für "sehr wahrscheinlich" - und sogar auch in verschärfter Weise.

WDR: Im Tarifstreit zwischen Bahn und EVG ist keine Einigung in Sicht. Drohen nun wochenlange Streiks im Bahnverkehr?

Frank-Christian Starke, WDR-Wirtschaftsredakteur

Frank Christian Starke: Aufrufe zu womöglich wochenlangen Streiks in der nächsten Zeit halte ich für extrem unwahrscheinlich. Solche Ankündigungen würden von den Arbeitsgerichten umgehend überprüft werden. Denn Streikaktionen - auch Warnstreiks - müssen verhältnismäßig sein. Das wären sehr lange andauernde Streiks zum jetzigen Zeitpunkt sicher nicht. Denn: Noch sind die Verhandlungen ja nur unterbrochen und nicht abgebrochen.

WDR: Das bisherige Angebot der Bahn orientiert sich am Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst. Ist das wirklich unannehmbar?

Starke: Die EVG sagt ja: Nicht verhandlungsfähig! Und begründet diese Haltung damit, dass das Angebot nicht "bahnspezifisch" genug sei. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen ist der Mindestlohn, der aber nur für wenige Tausend Beschäftigte eine Rolle spielt. Bisher zahlt die Bahn den gesetzlichen Mindestlohn nur in Form von Zulagen. Die Gewerkschaft will erreichen, dass der sofort in der Gehaltstabelle verankert wird. Die Bahn will das erst zu einem späteren Zeitpunkt machen.