Stillgelegte Schienen: So viel Potenzial schlummert in NRW

Besonders auf dem Land kennen viele das Problem: Der nächste Bahnhof ist oft alles andere als nah - wenn denn überhaupt einer vorhanden ist. Selbst einige größere Städte in NRW sind nicht ans Schienennetz angeschlossen: In Bergkamen etwa mit seinen knapp 49.000 Einwohnern hält kein einziger Zug. Auch in Würselen, Niederkassel oder auch Kamp-Lintfort mit ihren jeweils knapp 40.000 Einwohnern - kein Halt.

Rund 600 Kilometer Bahnstrecken wurden seit 1994 in NRW stillgelegt. Als Gründe nennen Verkehrsexperten in erster Linie den einseitigen Ausbau der Straßeninfrastruktur in den vergangenen Jahrzehnten, also den Fokus auf das Auto. Infolgedessen fuhren immer weniger Menschen mit der Bahn, sodass das Angebot immer weiter ausgedünnt wurde - mit der Folge, dass die Bahn für die wenigen Fahrgäste noch unattraktiver wurde.