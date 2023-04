Warum es Ostermontag (fast) keine Brötchen beim Bäcker gibt

Den Feiertag mit ofenfrischen Brötchen zum Frühstück beginnen – das würden auch viele Menschen in Nordrhein-Westfalen gern an diesem Ostermontag machen. Es gibt da allerdings ein Problem: Die meisten Bäckereien in NRW haben heute geschlossen, weil der Ostermontag einer von drei speziellen Tagen ist, an denen eine Sonderregel nicht greift.

Ostermontag, Pfingstmontag und 2. Weihnachtstag