Über Tiktok zum Glauben

Gläubige Christin: Rebecca Weidenbach

Eine, für die Ostern eine wichtigere Rolle spielt als Weihnachten, ist Rebecca Weidenbach. Diese Feiertagen seien für sie vor allem "ein Hoffnungsschimmer: es geht weiter ", sagte die Seelsorgerin im Bistum Essen, " es ist nicht einfach ein Cut nach dem Tod" . Als studierte Theologin spüre sie an Ostern ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Dass die Gemeinde der Gläubigen schrumpft, sieht auch sie in ihrer Kirchenarbeit. Um vor allem jüngere Menschen zu erreichen, nutze sie vor allem die digitalen Medien, sagt Weidenbach: Auf Social Media - Instagram und Tiktok - komme sie mit vielen ins Gespräch. Ihre Botschaft dort: " Glaube kann Hoffnung schenken." Es sei ein "freiwilliges Angebot" , sagt sie, "aber es muss nicht jeden interessieren".

Katholiken locken mit Instagram und Frühschoppen, Evangelen wollen raven

Auch im katholischen Bistum Aachen setzt man Hoffnung in die Sozialen Medien: Ab Gründonnerstag, dem Tag vor Karfreitag, startet auf Instagram unter @bistumaachen eine " Digitalkampagne ", mit der die Ostergeschichte in kurzen Filmsequenzen " neu erzählt" werden soll - präsentiert von einem TV-Reporter und einer Moderatorin. Das kündigte das Bistum am Mittwoch an.

In Köln will die katholische Kirche Menschen mit einem " Frühschoppen " an Ostern zum Kölner Dom locken: Von Ostersonntag bis Osterdienstag soll es jeweils nach dem Hauptgottesdienst um 10 Uhr bis 21.30 Uhr Essen und Getränke auf dem Roncalliplatz geben.

In Düsseldorf soll die evangelische Christuskirche mit dem Event "EXULT!" am Samstag ab 22 Uhr zum "Schauplatz für eine völlig neue Art des Feierns" werden: Beginnend mit einem besonderen Gottesdienst, gefolgt von einer Theaterperformance geht es anschließend in einen Rave über. "Das Licht kehrt zurück und die Energie des Lebens findet in pulsierenden Beats Ausdruck", so die Ankündigung der Evangelische Kirche in Düsseldorf.

Quellen: