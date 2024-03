Sport an Ostern - was ist in NRW erlaubt, was verboten?

Ostern ist das höchste Fest im Christentum. Nun naht das Osterwochenende - und damit auch die gesetzlichen Feiertage Karfreitag und Ostermontag. Aber was ist eigentlich an den Feiertagen erlaubt, was nicht? Und was bedeutet das für den Sport? Darf ich joggen oder ins Fitnessstudio, finden im Breitensport Wettkämpfe und Spiele statt? Und was ist zum Beispiel mit den Profis in der Fußball-Bundesliga?

Joggen oder Besuch im Fitnessstudio an Feiertagen erlaubt

Im Allgemeinen ist es an gesetzlichen Feiertagen erlaubt, selbst Sport zu treiben. Sportliche Aktivitäten zur Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung sind kein Problem, die Runde Joggen im Park ist genau so erlaubt wie der Besuch von Saunen, Bräunungs- und Fitnessstudios. Diese haben geöffnet, weil sie keinen Veranstaltungscharakter haben und der Gesundheitserhaltung zuträglich sind. Fitnessstudios dürfen dabei auch an Feiertagen Kurse mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern anbieten.