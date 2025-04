Teurer Tanken in Dänemark

Auch wer nach Süden unterwegs ist, also zum Beispiel nach Italien oder in die Schweiz, sollte in Deutschland noch mal auftanken. Wer hingegen auf seiner Fahrt an Luxemburg vorbeikommt, könnte dort auf jeden Fall einen Tankstopp einplanen: Denn dabei kann man gut 15 Cent pro Liter sparen. Noch günstiger ist es in Tschechien. Den Liter Diesel gab es dort Anfang April für 1,36 Euro. Spitzenreiter in Sachen Sprit ist derzeit übrigens Dänemark. Dort werden für den Liter Super im Schnitt mehr als zwei Euro fällig.

Tankstopp an Raststätten vermeiden

Teurer Tankstopp an der Autobahn-Raststätte

Und noch ein Tipp: Am besten nicht auf Raststätte direkt an der Autobahn tanken. Die verlangen für Sprit deutlich höhere Preise als jene abseits der Autobahn. Bei einer Stichprobe 2024 hat der ADAC herausgefunden, dass es dort eine Preisdifferenz von durchschnittlich mehr als 20 Prozent gibt. Bei Super E10 stellten die Tester einen Unterschied bis zu 54 Cent, bei Diesel bis zu 50 Cent fest.

Offene Geschäfte an Gründonnerstag und Karsamstag

Kurz vor Osten sind nicht nur die Straßen, sondern auch die Lebensmittelläden traditionell voll. An Gründonnerstag (dem Tag vor Karfreitag) und auch am Karsamstag (dem Tag nach Karfreitag) haben Supermärkte und Discounter geöffnet. Am Karfreitag und am Ostermontag dürfen Supermärkte und andere Geschäfte nicht öffnen. Auch Wochenmärkte sind am Karfreitag geschlossen.

Ausnahmen gelten an Karfreitag und Ostern unter anderem für Bäckereien – viele bleiben an diesen Feiertagen aber dennoch geschlossen. Tankstellen wiederum, die ja häufig auch Lebensmittel im Angebot haben, sind am Karfreitag geöffnet.

Und wer den Einkaufsbummel mit einem Kurztrip ins Nachbarland verbinden will: In den Niederlanden haben viele Geschäfte auch an den Feiertagen geöffnet. Das lockt allerdings viele Kurzentschlossene über die Grenze. Achtung Staugefahr!