Reporter Arndt Breitfeld zu Pkw fährt in Menschenmenge aus Berlin WDR aktuell. . 08:52 Min. . Verfügbar bis 15.06.2022. WDR.

Auto fährt in Berlin in Menschengruppe: ein Toter und mehrere Verletzte

Stand: 08.06.2022, 14:12 Uhr

In Berlin ist am Mittwoch ein Auto in eine Menschengruppe und ein Ladengeschäft gefahren. Dabei wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet, fünf Personen schweben in Lebensgefahr.