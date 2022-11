Schnellere Einbürgerung: Wozu eigentlich - und was hätten Türken in Deutschland davon?

Warum soll die Einbürgerung schneller als bisher erfolgen?

Die Einbürgerung soll künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren möglich sein. Auf diesen Plan hatte sich die Ampel-Regierung schon im Koalitionsvertrag geeinigt. Nun will ihn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) umsetzen. In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" schrieb Faeser:

"Ich wünsche mir, dass sich Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland willkommen und wirklich zugehörig fühlen." Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin

