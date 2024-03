Rheinland:

Kletterwände in ehemaliger Kirche

Klettern in Mönchengladbach: Von außen sieht das Gebäude von Sankt Peter aus wie eine normale Kirche. Von innen ist es allerdings rundherum mit hellen Kletterwänden ausgekleidet. Immerhin 13 Meter sind sie hoch und gespickt mit bunten Klettergriffen und Vorsprüngen. Übrigens, in NRW kann man an vielen Stellen im Trockenen klettern oder bouldern - zum Beispiel im Kletterzentrum "Wupperwände" in Wuppertal, in der Kletterhalle "Bronx Rock" in Köln, im Kletterzentrum "Big Wall" in Senden, im Alpinzentrum Bielefeld und in den Neoliet-Kletterzentren in Bochum und Mülheim.