Lieber ein Museum ohne Fußball? In NRW überhaupt kein Problem: Das Schokoladenmuseum in Köln, das Neanderthal-Museum in Mettmann, das Filmmuseum in Düsseldorf oder das Haus der Geschichte in Bonn kennen die meisten. Aber auch das Brauerei-Museum in Dortmund? Das Sauerland-Museum in Arnsberg, das Zentrum für Internationale Lichtkunst in Unna, das Bunker-Museum in Oberhausen, das rock'n'popmuseum in Gronau oder das Pilzmuseum in Bad Laasphe? In NRW gibt es mehr Museen als Tage mit schlechtem Wetter!