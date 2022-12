Schiene oder Straße: Minister streiten über Ausbau-Prioritäten

Ampel-Vorhaben: Mehr Investitionen in Schienen

Es geht bei dem Streit indirekt auch ums Geld. Im Koalitionsvertrag haben sich die Ampel-Parteien darauf verständigt, "erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren" . Das war der Vorgänger-Regierung schon in ihrem letzten Jahr gelungen.

Allerdings war es davor lange Zeit umgekehrt. Und nun bemüht sich der Verkehrsminister, dass das Straßennetz nicht zu kurz kommt. Wird der Ausbau des Schienennetzes in Zukunft also doch wieder an Bedeutung verlieren?

Beispiel Rahmedetalbrücke: Sie soll sechsspurig werden

Die Rahmedetalbrücke muss neu gebaut werden.

Die Diskussion über Beschleunigungsverfahren betrifft zum Beispiel den Bau der neuen Rahmedetalbrücke an der A45 in Lüdenscheid. Die Brücke muss nicht nur ersetzt werden, weil die alte marode und daher längst gesperrt ist. Die neue Rahmedetalbrücke soll auch sechsspurig gebaut werden.