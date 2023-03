Ausnahmezustand: Castor-Transport vor 25 Jahren nach Ahaus

10.000 Demonstranten wollten die Zug blockieren, doch 30.000 Polizisten sorgten dafür, dass die Behälter am Abend auf dem Gelände des Zwischenlagers ankamen. Geladen hatte der Zug Brennelemente aus den süddeutschen Kernkraftwerken Gundremmingen und Neckarwestheim.

Bürgerinitiative koordinierte die Proteste

Die BI "Kein Atommüll in Ahaus" hatte die Proteste gegen den Atommüll-Transport monatelang organisiert. Doch weil die Polizei den Zug aus taktischen Gründen einige Tage früher starten ließ, mussten die Aktivisten improvisieren. Trotz des "Frühstarts" war es ihnen noch gelungen, Tausende Demonstranten nach Ahaus zu rufen.

Straßenschlachten mit der Polizei

Am Abend rollte der Atomzug in das Zwischenlager

Sie campierten auf umliegenden Wiesen und starteten am Morgen des 20. März 1998 ihren Protest. Kreuzungen und Bahngleise wurden besetzt, teilweise wurden Schienen unterhöhlt und einige Aktivisten ketteten sich an die Gleise. Teilweise lieferten sich die Demonstranten heftige Straßenschlachten mit der Polizei. Doch am Ende erreichten die sechs Castor-Behälter die Halle am Stadtrand. Dort stehen sie jetzt seit 25 Jahren.

Bundesregierung schwenkt um

Hartmut Liebermann von der Bürgerinitiative "Kein Atommüll nach Ahaus"

Dennoch wertet die Bürgerinitiative "Kein Atommüll nach Ahaus" ihren damaligen Protest auch heute noch als großen Erfolg. " Die Folge war dann ja, dass kurze Zeit später die Bundesregierung beschlossen hat, solche Transporte nicht mehr durchzuführen, sondern an den jeweiligen Atomkraftwerkstandorten solche Zwischenlager einzurichten ", sagt Hartmut Liebermann von der Bürgerinitiave. Er war vor 25 Jahren einer der Hauptorganisatoren des Protests.

Kritik an längerer Lagerung in Ahaus