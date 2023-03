AKW Saporischschja: Warum jede Abschaltung gefährlich sein kann

Wie sieht es aktuell im AKW Saporischschja aus?

Früher erzeugte das AKW 20 Prozent des ukrainischen Stroms. In den ersten Monaten des Ukraine-Krieges blieb es trotz Bombardements in Betrieb, bevor es im September 2022 abgeschaltet wurde. Seitdem produziert keiner der sechs aus der Sowjet-Zeit stammenden Reaktoren mehr Strom. Dennoch war die Anlage weiterhin an das ukrainische Energienetz angeschlossen.

Vor der russischen Invasion in die Ukraine arbeiteten 11.000 Menschen im Kraftwerk, jetzt sind es nach Angaben des Betreibers Energoatom nur noch 6.500. Tausende Fachkräfte seien in die von Kiew kontrollierten Gebiete geflohen und von denjenigen, die blieben, hätten sich rund 2.600 bereit erklärt, mit den russischen Besatzern zusammenzuarbeiten.