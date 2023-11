Seit Hamas-Anschlägen: Antisemitismus in Deutschland steigt drastisch

Für Jüdinnen und Juden in Deutschland sei Antisemitismus ein " alltagsprägendes Phänomen ", sagte RIAS-Referent Daniel Poensgen dem WDR. Daher zögen sich viele Jüdinnen und Jüden in ihre Privaträume zurück, vermieden es, in der Öffentlichkeit Hebräisch zu sprechen und versteckten ihre Kippas unter Mützen. Seit dem 7. Oktober sei " eine neue Situation " entstanden, so Poensgen.

Israeli wegen Flagge in eigener Wohnung überfallen

Israelflaggen werden mit Gewalt entfernt

Berichtet werde vermehrt von Vorfällen an Orten des Alltags wie Arbeitsplätzen, Hochschulen oder in der Nachbarschaft. So seien zum Beispiel in Gießen zwei Männer gewaltsam in die Wohnung eines Israeli eingedrungen, um eine aus dem Fenster hängende Israelflagge zu entfernen. Dem Israeli, der die Polizei rufen wollte, sei dabei das Handy abgenommen und ins Gesicht geschlagen worden, sagte Poensgen. Auch an öffentlichen Plätzen und Gebäuden wurden nach dem 7. Oktober viele Israelflaggen gestohlen und geschändet.