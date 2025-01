Fragwürdige Geschäfte mit Reha-Kliniken: Die Justiz kommt nicht hinterher

Helle Räume, bunte Farben und fröhlich spielende Kinder. So präsentierte die Kids Health Group auf ihrer Internetseite bis vor kurzem eine Reha -Klinik in Kirchhundem bei Olpe. Doch der schöne Schein trügt. Im Mai 2024 musste die Klinik nach knapp zwei Jahren schließen – auf Druck der Deutschen Rentenversicherung. Rund 70 Mitarbeiter standen plötzlich ohne Job da.

Geschlossene Reha-Klinik in Kirchhundem

Auch der Sozialarbeiter Kevin Müller hat in dieser Reha -Klinik gearbeitet. Er erzählt dem WDR -Magazin Westpol, wie es zuletzt dort zugegangen ist: "Es wurde teilweise der Müll über Tage, Wochen, nicht abgeholt. Die Küchenkräfte mussten tricksen, um genug Essen auf den Tisch zu bringen. Am Ende wirkte es definitiv so, als wäre kein Geld mehr dagewesen."

Urteil des Arbeitsgerichts wird ignoriert

Und auch viele der Mitarbeiter wurden nicht mehr bezahlt. Kevin Müller fehlt das Gehalt für dreieinhalb Monate. Viel Geld für den Familienvater: " Ich bin kurz vor einer Privatinsolvenz gewesen, die ich gerade so noch abweisen konnte. " Auch andere traf es hart: " Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile in Behandlung sind."

Vor dem Arbeitsgericht in Siegen hat Kevin Müller zwar Recht bekommen, doch Geld hat er bis heute nicht gesehen. Sein Anwalt suche bislang vergeblich nach den aktuellen Meldeadressen der verantwortlichen Unternehmer, um die Forderung geltend zu machen.

Undurchschaubares Firmengeflecht

Die Unternehmer, das sind Stephan Böhme, ein Kaufmann aus Bonn, und Eike Steppe, Steuerberater aus Offenbach. Westpol-Recherchen zeigen: Als Gesellschafter der Holding The Healthcare Company AG ( HCC AG ) mit Sitz in Frankfurt am Main haben sie ein ganzes Netzwerk von Tochterfirmen geschaffen, mit ständig wechselnden Geschäftsführern und Adressen.

Auf Westpol-Anfrage bestreiten die beiden Unternehmer, etwas mit den Vorgängen in der Reha -Klinik zu tun zu haben. Sie beschuldigen stattdessen den Rechtsanwalt Torsten Stakemeier, den sie selbst als Geschäftsführer mehrerer Unternehmen eingesetzt hatten.