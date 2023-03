Deutlich mehr Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte

Gewaltforscher Zick: "Kein ostdeutsches Problem"

Meldungen über Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte häufen sich derzeit. In Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Montag ein Protest gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft eskaliert. Die Polizei musste den Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) vor aggressiven Demonstranten schützen. Unter den Protestierenden seien auch Menschen gewesen, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen seien, so die Polizei.

Zu den Angriffen zählte im Oktober 2022 auch ein mutmaßlicher Brandanschlag auf ein ehemaliges Hotel in Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Hier sollten vorrangig Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden. Die Polizei vermutet auch hier einen politischen Hintergrund. Rund anderthalb Wochen später war im sächsischen Bautzen eine geplante Unterkunft in Brand gesteckt worden - auch in diesem Fall ein ehemaliges Hotel.