500.000 Euro für Walkotze: Ambra-Erlös als Hilfe für Vulkan-Opfer

Auf der kanarischen Insel La Palma ist ein toter Pottwal gefunden worden. Um der Todesursache des Wals auf den Grund zu gehen, wurde der Kadaver von Wissenschaftlern der Universität Las Palmas Gran Canaria untersucht.

Der Spiegel berichtet, dass die Wissenschaftler einen über neun Kilo schweren Stein im Darm des Wals fanden. Bei diesem Stein handelt es sich um "Walkotze", auch Ambra genannt – ein äußerst wertvolles Naturprodukt.

Warum ist Ambra so wertvoll

Ambra ist letztendlich nichts anderes als Walkotze. Auf den ersten Blick sieht es unscheinbar aus und es hat zunächst einen unangenehmen Geruch. Nach einiger Zeit wandelt sich dieser Gestank jedoch in einen sehr gut riechenden Duft, weshalb Ambra für die Parfümherstellung verwendet wird.

Was die Ambra weiter so wertvoll macht, ist ihr geringes Vorkommen. In einem Beitrag des Deutschlandfunk Nova erklärt Michael Dähne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, dass Ambra statistisch nur in einem Prozent der Pottwale vorkommt.

Erlös soll an Opfer des Vulkanausbruchs gehen

Bei dem Ambra Fund auf La Palma handelt es sich demnach um eine sehr kostbare Seltenheit. Die neun Kilo Ambra haben in etwa einen Wert von 500.00 Euro.

Der Spiegel berichtet, dass das Forschungsteam nun auf den Verkauf des Ambras hofft. Der Erlös soll dann den Opfern des Vulkanausbruchs auf La Palma zugutekommen, durch den 2021 Teile der Insel zerstört wurden.