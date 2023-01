Aktienrente: Was bringt das neue "Generationenkapital"?

Christian Lindner (FDP) bei einer Diskussionsrunde zum Thema Generationenkapital

Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien vereinbart, in einem ersten Schritt zehn Milliarden an die gesetzliche Rentenversicherung als Kapitalstock für den geplanten neuen Fonds zu zahlen. Finanzminister Christian Lindner ( FDP ) sagte am Freitag in Berlin, dieser solle die bestehende umlagefinanzierte gesetzliche Rente nur ergänzen, nicht aber ersetzen.

Bisher wird die Rente nur durch Beiträge und Steuern finanziert. Allein im vergangenen Jahr musste der Bund aus seinem Etat Zuschüsse von 100 Milliarden Euro zahlen.

Warum wird die Aktienrente eingeführt?

Ulrich Ueckerseifer, WDR-Wirtschaftsredakteur

" Noch sieht es bei der Rentenkasse gut aus, aber bald wird es eng. Spätestens in den 30er Jahren ", so Ulrich Ueckerseifer aus der WDR -Wirtschaftsredaktion. Aktuell funktioniert unser Rentensystem über den Generationenvertrag, ein Umlageverfahren bei dem die jüngere und damit arbeitende Generation durch ihre Beiträge die Rente der Alten finanzieren.

Aber die Leute werden älter und es werden weniger Kinder geboren. Zudem geht in den nächsten Jahren die Baby-Boomer-Generation (1955 - 1969) in Rente. Durch diese Entwicklung schrumpft der Anteil derjenigen, die in das System einzahlen und es kommt zu einem Ungleichgewicht: mehr Rentenempfänger als Beitragszahler.

Wird das aktuelle Umlageverfahren nun komplett abgeschafft?

Nein. Es soll durch die Aktienrente ergänzt werden. Neben dem umlagefinanzierten Generationenvertrag gibt es noch zwei weitere Säulen des deutschen Rentensystems: Die Betriebsrente und die private Altersvorsorge, also die Riesterrente. Die Aktienrente wird in das gesetzliche Rentensystem eingepflegt.

Sind zehn Milliarden Euro als Fonds-Basis viel oder wenig?

Ein Betrag von zehn Milliarden sei tatsächlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer, Vorsitzende der sogenannten "Fünf Wirtschaftsweisen", am Freitag dem WDR. Jedes Jahr werden in Deutschland 300 - 400 Milliarden Euro an Rente ausgezahlt. Dies müsste dann auch die Höhe des Grundstocks sein, meint Ulrich Ueckerseifer. Ein weiteres Problem an der Aktienrente sind die aufgenommenen Schulden für den Fonds. " Das von dem man jeder Privatperson abraten würde - sich Geld leihen, um es anzulegen - macht der Staat ", kritisiert Ueckerseifer.

Wie entscheidet die Bundesregierung in welche Aktien investiert wird?

Dazu wurden noch keine Details veröffentlicht. Würde es aber nach dem schwedischem Modell gehen, dann könnte das Portfolio des Staatsfonds von einem Expertenteam zusammengestellt werden, das sich am aktuellen Markt orientiert. Auch kann die Bundesregierung für sich entscheiden, ob sie etwa nur in nachhaltige Unternehmen investiert, ob die Investition in Rüstungsunternehmen, Kohle oder Kernkraft ausgeschlossen werden.