Insbesondere die Grünen und deren Außenministerin Annalena Baerbock hatten sich bislang skeptisch gezeigt bei Abschiebungen nach Afghanistan und davor gewarnt, die islamistische Taliban-Regierung indirekt anzuerkennen. Ihr Parteikollege, Vize-Kanzler Robert Habeck, nannte die Abschiebungen am Freitag " konsequent ".

NRW-Landeschef Wüst begrüßt die Abschiebung von Afghanen

Hendrik Wüst am Freitag im Landtag

Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) begrüßte in einer Sondersitzung des Landtags am Freitag den ersten Abschiebeflug nach Afghanistan seit drei Jahren. Es müsse aber offen über noch mehr Rückführungen auch nach Syrien sowie Afghanistan gesprochen werden - gerade auch mit dem Blick auf den Anschlag in Solingen. Denn, so Wüst:

"Dieser Akt des Terrors ist ein Wendepunkt." Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident

Der mutmaßliche Täter von Solingen stammt aus Syrien und hätte längst nach Bulgarien abgeschoben sein sollen - allerdings nicht wegen Straftaten, sondern weil es das Asylrecht so vorsieht. In Bulgarien hatte er die EU zuerst betreten.

Afghanen drohen Menschenrechtsverletzungen

Was die abgeschobenen Afghanen in ihrer Heimat erwartet, ist unklar. Kritiker halten die Abschiebung für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und dem Völkerrecht, denn in Afghanistan drohen Menschenrechtsverletzungen.

Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung erleben in Afghanistan vor allem viele Frauen. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, sind ihre Rechte massiv beschnitten.

Frauen in Afghanistan massiv unterdrückt

Sie dürfen zum Beispiel keine weiterführenden Schulen und Universitäten mehr besuchen. Auch können sie sich laut Amnesty International in der Öffentlichkeit nicht mehr ohne Begleitung eines ihnen nahestehenden Mannes bewegen.

Verschleierung ist in der Öffentlichkeit ohnehin Pflicht. Zugang zu Parks, Sporteinrichtungen und Cafés sei Frauen ebenfalls verboten, so die Menschenrechtsorganisation.

Vergangene Woche nun hatten die Taliban die erste Reihe von Gesetzen erlassen, die das bestehende strikte Regelwerk ausweiten und nach ihren Angaben lasterhaftes Verhalten verhindern und Tugendhaftigkeit fördern sollen. Dazu gehört auch das Verbot der Stimme in der Öffentlichkeit.

Das Protest-Video der 23-jährigen Efat gegen dieses Verbot ist nur 39 Sekunden lang. Aufgenommen wurde sie von ihrer älteren Schwester, die es am Dienstag in den sozialen Medien veröffentlichte.

Protestierende Efat: Angst, dass sie das letzte Mal singt

Sie habe Angst gehabt, als sie für das Video sang, erzählt Efat. Angst davor, " dass wenn es jemand hört, es das letzte Mal wäre, dass ich sang. "

Das Lied im Video habe sie wegen seiner Botschaft des Widerstands, Protests und der Stärke ausgesucht: " Ich bin nicht die schwache Trauerweide, die in jedem Wind zittert / Ich bin aus Afghanistan / Ich erinnere mich an den Tag, als ich den Käfig öffnete / Ich hob meinen Kopf aus dem Käfig und sang volltrunken. " Am Ende des Videos sagt sie: " Die Stimme einer Frau ist nicht intim. "

