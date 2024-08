Lebenslang für tödliche Messerattacke an Gummersbacher Busbahnhof

Eine Überwachungskamera hatte die Tat am Gummersbacher Busbahnhof gefilmt. An einem Wartehäuschen an einer Wendeschleife für Busse treffen sich nach wie vor Frauen und Männer aus der Drogenszene. An diesem Häuschen eskalierte am Tat-Tag der Streit zwischen zwei Männern.

Das 24 Jahre alte Opfer, der an dieser Stelle Drogen verkaufte, taumelte nach einem Sich in den Hals, machte noch einige Schritte und brach dann zusammen. Der jetzt Verurteilte stieg danach in einen Bus und fuhr nach Hause. Dort schnitt er sich die Haare ab, verbrachte die Nacht im Wald und stellte sich am nächsten Tag der Polizei, so das Gericht.