Stadt-Spiel im Advent der Aktuellen Stunde

So können Sie sich für das Spiel bewerben

Wohin unsere Reporterinnen und Reporter dazu reisen, entscheidet sich immer erst am Vorabend, live in der Aktuellen Stunde: Jeden Tag spielt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer in der Sendung unser Stadt-Spiel - und bestimmt so, aus welchem Ort wir am nächsten Tag berichten.