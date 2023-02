Debatte um Inflation der Einser-Abis: Für Schüler ein Schlag ins Gesicht

Ida Görlitz ist 19 Jahre alt. Im Amerikahaus NRW absolviert sie ein Freiwilliges Soziales Jahr, hilft bei der Organisation politischer Veranstaltungen. Vergangenes Jahr hat sie in Zülpich Abitur gemacht. Abschlussnote: 1,3. " Einfach war das nicht ", sagt sie. " Wenn man sich anschaut, was wir in den Jahren während Corona alles mitgemacht haben. "

Vor der Abschlussprüfung habe sie sich noch einmal richtig reingehängt, " um Themenbereiche aufzuholen, die wir im Unterricht nicht mehr geschafft haben. " Jetzt muss sich Ida anhören, die gute Note sei ihr hinterhergeworfen worden, ein "Corona-Geschenk“. Das tue weh, sei ein Schlag ins Gesicht, sagt sie. " Damit wird man unserer Generation nicht gerecht ."