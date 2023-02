Anteil der Einser-Abis in NRW explodiert

Versprechen der Politik: Keine Nachteile wegen Pandemie

Wer im letzten Jahr das Abitur gemacht hat, egal mit welcher Note, kann jedoch wegen der Umstände stolz auf sich sein. Der Weg zum Abschluss war ein einziger Hindernislauf durch die Corona-Pandemie.

Deshalb hatten die Schulministerinnen und -minister der Länder auch stets versprochen, dass die Pandemie den Schülern nicht zum Nachteil werden dürfe. Sind hier allerdings Lehrkräfte übers Ziel hinausgeschossen und haben einen großzügigen Corona-Bonus verteilt?

Auch die Quote der Durchgefallenen ist gestiegen

Ein Blick auf das andere Ende der Skala zeigt die Quote der Durchgefallenen: Sie lag in NRW 2019 bei 3,3 Prozent und stieg 2022 auf 4,5 Prozent.

In anderen Bundesländern ist dieser Wert mitunter deutlich gefallen, in Hamburg zum Beispiel von 4,9 auf 3,0 Prozent. Sieht daher so aus, als hätte man in NRW kein Abitur verschenkt.