Karlspreis-Trägerin Tichanowskaja: "Alle müssen unseren Kampf unterstützen"

WDR: Es ist natürlich auch Ihr persönlicher Mut, der da ausgezeichnet wird. Aber reden wir über Politik: Diktator Lukaschenko sieht sich als Präsident und er steht an der Seite des russischen Präsidenten Putin. Wie sehen die Menschen in Belarus den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine?

Tichanowskaja: Zuerst einmal weiß Lukaschenko natürlich, dass er die Wahl verloren hat. Aber mit der Unterstützung aus dem Kreml ist er an der Macht geblieben und schafft es, die Zivilgesellschaft in unserem Land zu unterdrücken, und auch alternative Medien zum Verstummen zu bringen und Menschen in Gefängnisse zu werfen.

Im Jahr 2020 ist er ein Kollaborateur Putins geworden - auch im Kampf gegen die Ukraine. Er hat unser Land zur Verfügung gestellt. Von dort wurden Waffen gegen die Ukraine abgeschossen. Er hat Belarus zur Abschussrampe für Raketen gegen die Ukraine gemacht. Aber wir müssen unterscheiden zwischen dem russischen Regime und russischen Menschen, die vielleicht auch dagegen sind.

Wir in Belarus haben zum Beispiel Sabotageakte an russischen Eisenbahnlinien durchgeführt, um der Ukraine zu helfen. Hunderte unserer Männer haben sich der ukrainischen Armee angeschlossen. Das Schicksal der Ukraine und des Belarus ist eng verwoben. Wenn die Ukraine gewinnt, gibt es auch für uns eine Chance zu gewinnen.