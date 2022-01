Ukraine-Russland-Konflikt: Worum geht es eigentlich?

Am 12. Januar 2022 traf sich der "NATO-Russland-Rat", der aus 30 NATO-Staaten und Russland besteht. Die Gespräche brachten keinerlei Fortschritt: Russland wiederholte seine Forderungen und die NATO verlangte erneut, dass Russland seine geschätzt 100.000 Soldaten von der ukrainischen Grenze zurückziehe. Der russische Unterhändler, Aleksandr Grushko, drohte: "Die NATO hält an der Taktik der Eindämmung Russlands aus dem Kalten Krieg fest. Eine weitere Verschlechterung der Situation kann zu unvorhersehbaren und ernsten Konsequenzen für die europäische Sicherheit führen" . Die NATO wiedrum erneuerte ihre Drohung, im Falle einer russischen Invasion in die Ukraine werde dies "signifikante Kosten und Konsequenzen für Russland haben" .

Am 13. Januar versuchte es die "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (OSZE), die als Plattform für Gespräche über Abrüstung und militärische Entspannung gedacht ist. An dem Gespräch waren sowohl die USA als auch Russland beteiligt. Der polnische Außenminister und Vorsitzende der OSZE, Zbigniew Rau, bezeichnete anschließend die Kriegsgefahr in Europa angesichts des Russland-Ukraine-Konflikts derzeit als so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Russlands OSZE-Vertreter Alexander Lukaschewitsch drohte: Ein Verschleppen der Verhandlungen könnte zu einer "unvermeidlichen Verschlechterung der Sicherheitslage ausnahmslos aller Staaten" führen.

