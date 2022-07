Zugausfälle in NRW: 9-Euro-Ticket-Chaos mit Ansage?

Fahrgastverband fordert Notbetrieb

Es sei verständlich, dass der Personalmangel nicht von heute auf morgen behoben werden könne, sagt Ebbers. Nicht akzeptabel sei aber der Umgang der DB Regio mit der aktuellen Situation: Im Gegensatz zu anderen Verkehrsunternehmen streiche das Unternehmen immer wieder Strecken ersatzlos, ohne für einen reduzierten Notbetrieb zu sorgen. Gerade jetzt, wo mit dem 9-Euro-Ticket möglichst viele Menschen von den Vorzügen des Öffentlichen Nahverkehrs überzeugt werden sollen, sei solch ein " katastrophal schlechter " Service fatal.

Betriebsratschef spricht von chronischer Unterbesetzung

Lothar Ebbers

Bestätigung kommt vom stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats DB Regio Schiene/Bus, Jürgen Lenz: Mit einem hohen Krankenstand und der Urlaubszeit könne man nicht den Ausfall ganzer Linien begründen. Ursache sei vielmehr eine chronische Unterbesetzung im Bereich der Betriebsplanung und -steuerung, sagte Lenz am Donnerstag dem WDR . Kurz: Die Bahn sei selbst für die aktuelle Situation verantwortlich.

Rabattaktion ohne guten Service wirkt nicht