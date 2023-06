Cell Broadcast - in den ersten 100 Tagen 17 Einsätze in NRW

Die in Deutschland erste Warnmeldung über Cell Broadcast wurde in Lübeck in Schleswig-Holstein versendet. Dort hat die Stadt Ende Februar vor einem drohenden Hochwasser gewarnt. In Nordrhein-Westfalen gab es schon verschiedene Warnmeldungen. Im März haben die Behörden in Unna zum Beispiel Cell Broadcast bei einem Großbrand genutzt. In Köln wurde Anfang Mai auf einen Bombenfund hingewiesen.

Auch in Soest haben die Handys schon Warnmeldungen angezeigt. Erst kürzlich wurde dort mittels Cell Broadcast vor Starkregen gewarnt. Die Stadt Essen nutzte das System wenig später, um auf ausströhmendes Gas einer kaputten Leitung aufmerksam zu machen.