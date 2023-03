Warntag: Am Donnerstag werden Sirenen und Cell-Broadcast getestet

Am Donnerstag wird in NRW ein weiterer landesweiter Warntag stattfinden. Überall in NRW werden darum um Punkt 11 Uhr die Sirenen losheulen. Auch in diesem Jahr wird das neue Cell-Broadcast-System getestet. Das heißt, dass zusätzlich bei allen, die ein modernes Smartphone haben, eine Warnung direkt auf das Gerät gesendet wird. Beim bundesweiten Warntag im Dezember 2022 wurde das System bereits getestet.