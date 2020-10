Wedge: Rockpalast OFFSTAGE

Rockpalast. Folge 4. . 01:00:21 Std. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Wedge live beim Rockpalast OFFSTAGE im Raum 13, Köln, am 24. August 2020. Dreckig und schmutzig darf es sein, sagt Gitarrist und Sänger Kiryk. Sauber und glattpoliert ist es in der Köln-Mülheimer Industriebrache auch nicht. Hier stehen die drei Musiker von Wedge im Innenhof des ehemaligen KHD Geländes. Ihr Sound erinnert an die Bands der 1960´er und 70´er Jahre, an Legenden wie Deep Purple, oder Jimi Hendrix – nur eben dreckiger. Dafür braucht es eine Fuzzbox. Ein elektrisches Effektgerät, dass Kiryk mit dem Fuss bedient und seiner E-Gitarre die verzerrten Töne entlockt. Natürlich bedarf es auch der druckvollen Rhythmusfraktion: am Schlagzeug gibt Holger die Richtung vor und Dave bedient im Wechsel Bass oder Orgel – der typische Fuzz Rock Sound ist perfekt. Zum Glück stehen die meisten Gebäude in der Umgebung leer, denn leise können Wedge nicht spielen – gut so!