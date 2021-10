Thundermother: Rockpalast OFFSTAGE

Für den Rockpalast spielen Thundermother im längst stillgelegten Ausbesserungswerk in Duisburg Wedau. Wo früher Lokomotiven und Wagons repariert wurden, rollt heute der Rock´n Roll Zug. In der riesigen Halle riecht es immer noch nach Maschinenöl und man erahnt wie hier zu Hochzeiten ganze Güterzüge wieder instand gesetzt wurden. Jetzt wachsen an einigen Stellen Büsche und kleine Bäume.