The Police - Markthalle, Hamburg 1980

Rockpalast. . 01:09:23 Std. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Bevor The Police im Oktober 1980 bei der 7. Rockpalast-Nacht in Essen auf der großen Bühne standen und via Eurovision in unzählige Länder übertragen wurden, haben sie im Rockpalast schon einmal bewiesen, dass ihre Live-Auftritte in Erinnerung bleiben: am 11. Januar 1980 spielten sie bereits in der Hamburger Markthalle.