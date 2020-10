The Deadnotes: Rockpalast OFFSTAGE

The Deadnotes live beim Rockpalast OFFSTAGE im Eisenbahnmuseum Bochum am 17. August 2020. Jakob, Bassist von The Deadnotes, ist sogar mit dem Zug angereist. Das passt. Gemeinsam mit Sänger und Gitarrist Darius und Schlagzeuger Yannic spielt die Freiburger Rockband ihr Set auf der Drehscheibe des Eisenbahnmuseums in Bochum. Umrahmt von historischen Zügen wie dem bordeauxroten V 200, einer gelben Rangierlok, die ihren Weg vom benachbarten Opel Werk in Bochum hierher gefunden hat, und eine ehemalige dampfbetriebene S Bahn aus den 1930´er Jahren. Auch für das Trio aus dem Breisgau ist es ein denkwürdiges Konzert. In Zeiten, in denen sie eh kaum live spielen können, ist die Freude in jedem Basslauf, jeden Drum-Solo, jedem Riff und jeder Strophe zu hören. Vor allem freuen sie sich darüber, endlich die Songs ihres zweiten Albums „Courage“ zu präsentieren, denn das kam im Februar 2020 - nur kurze Zeit vor den Corona-Beschränkungen - raus. Ihre Fans können die Live-Versionen zumindest jetzt beim Rockpalast hören und sehen.