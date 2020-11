Shoreline: Rockpalast OFFSTAGE

Rockpalast. Folge 11. . 58:44 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Shoreline live beim Rockpalast OFFSTAGE in der Historischen Schmiede, Lindlar, am 04. September 2020. Shoreline bauen ihre Verstärker und das Schlagzeug in der historischen Schmiede in Lindlar auf. Gut gemachter Punkrock funktioniert einfach überall. Wichtig ist Sänger Hansol, dass es neben den treibenden, melodischen Songs auch eine Aussage gibt: die Band setzt sich für die Gleichberechtigung von Menschen mit einer anderen Hautfarbe ein. Außerdem stehen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei ihnen auch ganz oben. Der Proberaum von Shoreline befindet sich auf einem Bauernhof im Münsterland. Die Schmiede in Lindlar soll sogar Ähnlichkeit haben – so fühlt sich der verregnete Septembertag im Oberbergischen sogar ein bisschen wie ein Heimspiel an...