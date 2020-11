neànder: Rockpalast OFFSTAGE

Rockpalast. Folge 12. . 58:31 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

neànder live beim Rockpalast OFFSTAGE in der Zeche Zollverein, Essen, am 07. September 2020. Wer braucht schon einen Bass und Gesang? neànder auf jeden Fall nicht. Drei Gitarren und ein Schlagzeug sind den Berliner Musikern genug, um ihren hypnotischen Doom Metal zu kreieren. Songs, die an der 10 Minuten - Grenze kratzen und sich zu Soundgewittern aufbauen. Ein wahres Fest für alle, die es gerne laut und heftig mögen, aber trotzdem nicht auf Melodien verzichten wollen. Die ehemaligen Kühltürme der Kokerei auf Zeche Zollverein sind die perfekte Kulisse für die monumentalen Stücke von neànder. Die turmhohen Stahlgerippe und die Rockpalast Crew sind die einzigen Zeugen als die vier Musiker in der Spätsommersonne die Verstärker aufdrehen und ihre Instrumente bedienen. Traurig nur, dass nach einer Stunde Spielzeit und sechs gespielten Stücken, das Open Air Konzert schon wieder vorbei ist und natürlich auch, dass nicht mehr Menschen diese Show live erleben dürfen. Gut, dass wir unsere Kameras dabei haben und diesen Moment für alle anderen festhalten...