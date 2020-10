Dritte Wahl: Rockpalast OFFSTAGE

Rockpalast. Teil 2 von 12. . 01:02:45 Std. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Dritte Wahl live beim Rockpalast OFFSTAGE im Containerhafen von Emmerich am Rhein am 21. August 2020. Es weht eine steife Brise vom Rhein herüber in Richtung Containerhafen in Emmerich am Rhein. Fast wie an der Ostseeküste. In Rostock haben sich Dritte Wahl 1986 gegründet. Seit über 30 Jahren ist die Band eine Institution, wenn es um amtlichen Punkrock mit deutschen Texten und einer Aussage geht. Jetzt spielen die vier Musiker umgeben von 1200 Containern aus aller Herren Länder und lassen es krachen. Auch die Gabelstapler und Kräne sind im Einsatz. Es ist Freitagnachmittag im August. Für Dritte Wahl normalerweise die Hochzeit der Festivalsaison – wäre nicht Corona...