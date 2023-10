Der Deutschlandsender: SED-Radio für den Westen?

Amerikanische Truppen beeinflussen, DDR-Geflüchteten Vorwürfe machen. Gegründet am 3.10.1948, war der Deutschlandsender das Sprachrohr der SED für Gesamtdeutschland.

Die Hörer in Westdeutschland sollen erfahren, "was die westdeutsche Presse unterschlägt". Der Deutschlandsender steht von Beginn an ganz im Dienste der SED und der Sowjetischen Militäradministration. Im Sprachgebrauch der Obrigkeit heißt es allerdings: "Wie das literarische wird auch das musikalische Programm in erster Linie im Dienste der schaffenden Bevölkerung stehen." ***Das sind unsere wichtigsten Interviewpartner: Klaus Feldmann, Nachrichtensprecher; Karin Pfundstein, Deutsches Rundfunkarchiv Potsdam-Babelsberg *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Thomas Klug; Redaktion: Matti Hesse



Es wirkt wie ein Grundrauschen des Alltags. Die DDR-Medien als Abbildung einer Floskel-Republik voller vorgestanzter Sätze, vor denen es kein Entkommen gibt, weil sie überall präsent sind: in allen offiziellen Reden, bei denen von der Obrigkeit vorgegebenen Losungen für die organisierten Massendemonstrationen und in den Medien sowieso.

Das "Grundrauschen des Sozialismus" dauert über 40 Jahre. Dann vermeldet auch die "Stimme der DDR", dass der Weg über die Grenze für alle offen ist.



In diesem Zeitzeichen erzählt Thomas Klug:

Wie der Deutschlandsender zum SED-Radio für den Westen wurde

Warum der Staatsrundfunk kaum mehr als ein Sprachrohr der Mächtigen war

Weshalb das Propaganda-Programm nirgends echte Begeisterung hervorrief

Was den Verlautbarungs-Journalismus so ermüdend machte

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:

Klaus Feldmann, Nachrichtensprecher

Karin Pfundstein, Deutsches Rundfunkarchiv Potsdam-Babelsberg

Gunter Holzweißig: Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR. Böhlau Verlag 2002

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Thomas Klug

Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Thomas Klug

Redaktion: Matti Hesse

