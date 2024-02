Digitalisierung: Dänemark rudert zurück

Smart-Boards, iPad-Klassen, Lernen mit KI - Während in Deutschland an Schulen noch viel ausprobiert wird, will Vorreiter Dänemark die Digitalisierung in den Klassenzimmern bereits wieder zurückbauen. ARD-Korrespondentin Julia Wäschenbach berichtet.

