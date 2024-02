"Stunde Null" der Kultur

WDR 3 Forum. . 54:47 Min. . Verfügbar bis 01.02.2025. WDR 3.

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. Tags darauf trat es in Kraft. Der Parlamentarische Rat hatte es nach Beratungen im Zoologischen Museum König und der Pädagogischen Hochschule in Bonn verabschiedet.

Audio Download .