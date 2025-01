Künstlerisches Dynamit - "Junges Rheinland" und Mutter Ey

Audio: Fiebrige Gegenwart - Thomas Mann als Zeitdiagnostiker?

WDR 3 Forum. . 54:28 Min. . WDR 3.

Auf dem "Zauberberg", in Thomas Manns Jahrhundertroman, leben die Bewohner in einer Art ewigem Urlaub, Welt und Zeit enthoben. Eine morbid europäische Gesellschaft versammelt sich am Vorabend des Ersten Weltkrieges im Lungenheilsanatorium. Was hat dieser Roman mit unseren Krankheiten und Konflikten zu tun? Wie fiebrig ist unsere Zeit? Im Juni 1875, vor 150 Jahren, wurde Nobelpreisträger Thomas Mann in Lübeck geboren. Er entwickelte sich in der Weimarer Republik zum engagierten Demokraten. | audio