Modest Mussorgski: Bilder einer Ausstellung

WDR 3 Meisterstücke. . 13:05 Min. . Verfügbar bis 02.10.2020. WDR 3.

Wäre Mussorgski an jenem Tag im Frühjahr 1874 nicht auf die Ausstellung eines Freundes gegangen, seinen Weltruhm hätte er vermutlich abschreiben können. So aber ließ er sich von den Bildern zu seinem genialen Klavierzyklus inspirieren, der so oft bearbeitet wurde, wie kaum ein anderes Werk der klassischen Musik. (Autor: Quiring/Lohse)

