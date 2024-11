Audio: Hollywood lässt grüßen - Korngolds Violinkonzert

WDR 3 Meisterstücke. . 12:48 Min. . WDR 3.

Die Oper "Die tote Stadt" macht Erich Wolfgang Korngold 1920 berühmt. In den 30ern flieht er vor den Nazis in die USA und macht in Hollywood Karriere. In seinem Violinkonzert verbindet er beide Welten und verwendet Themen aus seinen Soundtracks wieder. | audio