Audio: Arnold Schönberg: Verklärte Nacht, Op. 4

WDR 3 Meisterstücke. . 13:01 Min. . WDR 3.

Bei Schönberg hört für viele Klassikfans bis heute der Spaß auf. Dabei hat er nur konsequent fortgesetzt, was in der Spätromantik bereits angelegt war. Das beweist sein frühes Streichsextett von 1899, dass wirklich so "schön" klingt, wie der Name Schönberg vermuten lässt... (Autor: Michael Lohse und Christoph Vratz) | audio