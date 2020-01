Ludwig van Beethoven: 9. Sinfonie in d-Moll, op. 125

WDR 3 Meisterstücke. . 13:05 Min. . Verfügbar bis 01.01.2021. WDR 3.

Von wegen Freude schöner Götterfunken - in finanzieller Hinsicht ist die Uraufführung ein Desaster. Beethoven ist am Boden zerstört. Viele Kritiker können mit dem Finale nichts anfangen - halb Kantate, halb Sinfonie. Dabei packt er in seine letzte Sinfonie die Summe seiner kompositorischen Erfahrungen und sprengt die Grenzen der klassischen Sinfonik. (Autor: Lohse/Vratz)

Audio Download .