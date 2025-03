Audio: Neuland - Claude Debussy und seine "Préludes"

WDR 3 Meisterstücke. . 12:53 Min. . WDR 3.

Claude Debussy hasste Auslandsreisen - er brach lieber auf zu imaginären Orten. So wie 1909 mit dem ersten Band seiner Préludes: Kühne Klavierstücke, die Raum lassen für eigene Bilder. Die poetischen Titel stehen erst am Schluss in Klammern. Mit seinen innovativen Harmonien stößt Debussy das Tor zur Moderne weit auf. | audio