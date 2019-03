Johann Sebastian Bach: Orchestersuite Nr. 3

WDR 3 Meisterstücke | 24.03.2019 | 12:14 Min.

"Air on the G String" - eine der beliebtesten Melodien der Musikgeschichte. Dabei ist dieser Hit gar kein eigenes Werk, sondern nur ein Satz aus Bachs Orchestersuite Nummer 3. Dominik Mercks fragt: Wo sind die anderen Sätze geblieben? Und was macht Bachs Air so unglaublich populär?

