Audio: Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 1 c-Moll Op. 68

WDR 3 Meisterstücke. . 13:06 Min. . WDR 3.

Studierende kennen das von der Diss: sie will einfach nicht fertig werden. So ging es Brahms mit seiner Ersten. 14 Jahre plagte er sich mit der Sinfonie, bis selbst der Perfektionist nichts mehr auszusetzen hatte an seinem Geniestreich in Sachen Sinnlichkeit des Orchesterklangs und Logik der Form. (Autor: Michael Lohse) | audio