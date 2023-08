Audio: Aus Beethovens Schatten - Brahms 1. Sinfonie

WDR 3 Meisterstücke. . 13:12 Min. . WDR 3.

Studierende kennen das von der Diss: sie will einfach nicht fertig werden. So ging es Brahms mit seiner 1. Sinfonie: 14 Jahre plagte er sich, bis selbst der Perfektionist nichts mehr auszusetzen hatte an seinem Geniestreich in Sachen Orchesterklang und Logik der Form. | audio