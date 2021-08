Camille Saint-Saens: 3. Sinfonie c- Moll, Op. 78 "Orgelsinfonie"

Audio: Guiseppe Verdi: Aida

WDR 3 Meisterstücke. . 13:09 Min. . WDR 3.

Eigentlich wünschte sich Ägyptens Herrscher Ismael Pascha von Verdi schon zur Eröffnung des Suezkanals 1869 eine Oper, aber "Aida" wurde erst zwei Jahre später fertig. Das geniale Musikdrama vor der grandiosen Kulisse des alten Ägyptens wurde zum Vorbild für die Monumentalfilme Hollywoods und zeigt Verdi at his best: zwischen umwerfendem Pathos und raffinierter Psychologie. (Autor: Michael Lohse) | audio