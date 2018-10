Audio: Wolfgang Amadeus Mozart - Rondo für Violine und Orchester KV 373

WDR 3 Meisterstücke | 14.10.2018 | Länge: 12:02 Min.

In dem Rondo in C-Dur KV 373 trifft der Hofmusiker Mozart auf den freien Künstler - musikalisch gespiegelt an der Reibung des wohlgeordneten Orchesters mit den Ausbrüchen der Solo-Violine. Später bedient sich der Tangomusiker Carlos Gardel bei Mozart und auch in zahlreichen Filmen taucht die Melodie auf. Dominik Mercks über die letzte Komposition Mozarts für Violine und Orchester. | audio